Великий шансонье Шарль Азнавур накануне смерти опубликовал совместный снимок с Жаном-Полем Бельмондо. Соответсвующий снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

Этот снимок стал последним в его жизни.

"Мой друг Жан-Поль, навсегда", - подписал он снимок.

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