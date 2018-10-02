Умер Шарль Азнавур: появилось предсмертное фото [ Редактировать ]
Фото: Instagram
Великий шансонье Шарль Азнавур накануне смерти опубликовал совместный снимок с Жаном-Полем Бельмондо. Соответсвующий снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.
Этот снимок стал последним в его жизни.
"Мой друг Жан-Поль, навсегда", - подписал он снимок.
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