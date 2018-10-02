2 октября: приметы и суеверия этого дня [ Редактировать ]
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2 октября - это 275-й день года, до окончания года осталось 90 дней.
Народные приметы на 2 сентября
- Журавли высоко и не спеша летят - в соответствии с приметами осень будет теплой.
- 2 сентября много рябины выросло - осенью будет много дождей.
- Сегодня нужно обязательно накрыть богатый стол, чтобы хозяин был всегда добрым и сытым - тогда у него и работа будет спориться.
- Если человек родился 2 октября, то его талисманом является агат.
- Листья 2 октября с деревьев опадают - пора ставить ульи в пасеки.
- Если не угостить медом нищего - по приметам, год будет несчастливым.
- Дует южный ветер - можно ждать хорошего урожая озимых.
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