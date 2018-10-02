Ни один месяц в году не обходится совсем уж без опасных дней. Но если знать, что именно влияет на жизнь помимо нашей воли и личного выбора, можно свести вероятность проблем к минимуму.

5 октября: Квадратура Луны с Юпитером

В этот день многим предстоит столкнуться с препятствиями или даже проверкой на прочность. Кризис может нагрянуть с той стороны, где вы наименее защищены, поэтому особое внимание стоит уделить тем вопросам, в которых вы не сильны. Весьма вероятно, что нарушится устоявшийся порядок вещей: этот день может стать стартовым для кадровых перестановок, семейных затяжных конфликтов.

Позитивный момент этого дня заключается в том, что разрушительную энергию можно направить туда, где она уместна - на борьбу и преодоление. Так как Луна находится во Льве, высок шанс выйти победителем из непростой ситуации.

8 октября: магнитная буря

На это число синоптики прогнозируют самую сильную за октябрь магнитную бурю. Соответственно, у метеочувствительных людей день может омрачиться головными болями, ухудшением сна и общего самочувствия, обострением хронических заболеваний. Под действием негативно заряженной энергии часто ухудшается работа памяти, страдает внимательность.

Согласно прогнозу благоприятных дней, уже 10 октября, в день силы, можно будет восстановить здоровье или отношения с близкими, если они разладились в минуты раздражительности, пишет dailyhoro.

15 октября: Луна в Козероге

Рост Луны в созвездии Козерога принесет тяжелую энергетику, которая распространит свое влияние и на следующий день, 16 октября. Если ее не расходовать, произойдет застой, который может обернуться ухудшением настроения или общего состояния.

Для того, чтобы Фортуна не отвернулась, нужно сохранять равновесие. В такие дни, как этот, вдвойне полезны медитации для защиты и очищения сознания. Если не позволять эмоциональным качелям влиять на ваш настрой, то день пройдет благополучно.

Влияние Козерога может наградить еще одним неприятным сюрпризом - стремлением все проконтролировать, предусмотреть, избежать любых случайностей.

23 октября: Полуквадратура Меркурия и Сатурна

Данный аспект в октябре не принесет глобальных, масштабных проблем. Его опасность в другом: он обостряет мелкие разногласия, увеличивает риск некритичных, но досадных ошибок и промахов. Вследствие этого многие в такой день рискуют получить стресс, что вовсе нежелательно, так как следующий опасный день наступит уже завтра, 24 числа.

Вторая помеха этого дня - сплетни. Желание обсудить чужие проблемы приводит к тому, что сложнее удержаться и не разболтать собственных секретов, тем самым создавая себе же проблемы. Тайное становится явным, и не всегда это идет на пользу. Если в такой день просто не говорить лишнего и не вступать в полемику, уже можно многое переиграть в свою пользу.

24 октября: Полнолуние в Знаке Овна

Нарушить все планы 24 числа можно одним неосторожным словом, сказанным сгоряча. Так как удержаться будет сложно, следует снизить риск конфликтных ситуаций, например, не назначая на эту дату встречу с родственниками со сложными характерами. Высока вероятность, что дадут о себе знать негативные установки и программы. Удача окажется на стороне тех, кто ни при каких обстоятельствах не выйдет из себя.

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