Біля Мар'їнки лазером осліпили прикордонника [ Редактировать ]
У районі Мар'їнки поблизу Донецька поранено українського прикордонника Краматорського загону. Під час спостереження через оптичний прилад він зазнав травми сітківки ока.
У держприкордонслужбі кажуть - бойовики застосували лазерну зброю. Боєць утратив 80 відсотків зору, він у лікарні у Дніпрі.
Це вже п'ятий випадок, коли прикордонники у зоні Операції Об'єднаних Сил отримують ушкодження органів зору через використання ворогом лазерної зброї.
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