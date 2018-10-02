У районі Мар'їнки поблизу Донецька поранено українського прикордонника Краматорського загону. Під час спостереження через оптичний прилад він зазнав травми сітківки ока.

У держприкордонслужбі кажуть - бойовики застосували лазерну зброю. Боєць утратив 80 відсотків зору, він у лікарні у Дніпрі.

Це вже п'ятий випадок, коли прикордонники у зоні Операції Об'єднаних Сил отримують ушкодження органів зору через використання ворогом лазерної зброї.