Неонацисти Німеччини готували вбивства мігрантів [ Редактировать ]
У Німеччині викрили неонацистське угруповання "Революція Хемніц". За попередніми даними слідства - воно готувало напади на мігрантів з метою зміни конституційного ладу у країні.
Усіх учасників організації затримали. Це семеро громадян Німеччини віком, від 20 до 30 років. В місцевих ультраправих колах їх добре знали і навіть уважали лідерами.
Зараз вони перебувають під вартою до з'ясування усіх обставин. Нагадаю, наприкінці серпня у німецькому Хемніці спалахнули масові антимігрантські протести.
Причиною їх стало вбивство громадянина Німеччини вихідцями з Іраку та Сирії. Відтак, за інформацією поліцейських, угруповання утворилося саме на хвилі антимігрантського руху у місті.
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