У Німеччині викрили неонацистське угруповання "Революція Хемніц". За попередніми даними слідства - воно готувало напади на мігрантів з метою зміни конституційного ладу у країні.

Усіх учасників організації затримали. Це семеро громадян Німеччини віком, від 20 до 30 років. В місцевих ультраправих колах їх добре знали і навіть уважали лідерами.

Зараз вони перебувають під вартою до з'ясування усіх обставин. Нагадаю, наприкінці серпня у німецькому Хемніці спалахнули масові антимігрантські протести.

Причиною їх стало вбивство громадянина Німеччини вихідцями з Іраку та Сирії. Відтак, за інформацією поліцейських, угруповання утворилося саме на хвилі антимігрантського руху у місті.