Умер Роман Карцев: названа причина смерти [ Редактировать ]
Стала известна причина смерти легендарного артиста Романа Карцева. Об этом сообщил писатель Михаил Жванецкий, который хорошо дружил с Романом, сообщает ТАСС.
"Это был инфаркт, сердце не выдержало", - рассказал Жванецкий.
По его словам, и Роман давно болел и находился в больнице.
Сейчас его мучения закончились.
Михаил также отметил, что Карцев заменял ему брата, от этого ему еще тяжелее справиться с мыслью о его смерти.
Ранее мы сообщали о смерти Романа Карцева.
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