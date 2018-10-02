Стала известна причина смерти легендарного артиста Романа Карцева. Об этом сообщил писатель Михаил Жванецкий, который хорошо дружил с Романом, сообщает ТАСС.

"Это был инфаркт, сердце не выдержало", - рассказал Жванецкий.

По его словам, и Роман давно болел и находился в больнице.

Сейчас его мучения закончились.

Михаил также отметил, что Карцев заменял ему брата, от этого ему еще тяжелее справиться с мыслью о его смерти.

Ранее мы сообщали о смерти Романа Карцева.