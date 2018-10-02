27 сентября в силу вступил закон №5364 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно реформирования сферы парковки транспортных средств". Этот закон создаст немало проблем владельцам авто с еврономерами. Речь не только о значительно возросших штрафах, а и в угрозе лишиться своего транспортного средства навсегда.

Новые штрафы

За превышение установленной нормы скорости более чем на 50 км в час предусмотрен штраф до 3,4 тыс. грн.

За управление автомобилем без прав, или не соответствующей категории - до 10,2 тыс. грн.

Штрафовать будут на основе фото- и видеофиксации, оповещения будут приходить в виде СМС-сообщений или квитанций на лобовом стекле.

Владельцы "евроблях" будут получать штраф на свое имя - при условии, что автомобиль оформлен в "транзит" на него. В случае, если машина оформлена на гражданина другой страны - штраф придет в Госпогранслужбу.

Эвакуация на штрафплощадку

Новый закон позволяет эвакуировать автомобиль в таких случаях:

автомобиль мешает движению или создает угрозу безопасности;

транспортное средство поставлено на проезжей части в два и более рядов;

мешает движению других транспортных средств или пешеходов;

расположено на выделенной полосе для движения общественного маршрутного транспорта;

расположено на велодорожке; препятствует движению или работе снегоуборочного и другого технологического коммунального транспорта в случае введения чрезвычайного положения или в случае объявления отдельной местности зоной чрезвычайной экологической ситуации;

нарушает схему парковки транспортных средств таким образом, что блокирует проезд по 2-м или более полосам движения.

Автомобиль также эвакуируют, если он припаркован в запрещенных для стоянки местах, таких как:

на железнодорожных переездах;

на трамвайных путях;

на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, в тоннелях;на пешеходных переходах и ближе 10 метров к ним с обеих сторон, кроме случаев остановки для предоставления преимущества в движении;

на перекрестках и ближе 10 м от края проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода, за исключением остановки для предоставления преимущества в движении и остановки против бокового проезда на Т-подобных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса;

на проезжей части, где расстояние между сплошной линией разметки или противоположным краем проезжей части и транспортным средством, которое остановилось, менее 3 м;

ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а при их отсутствии – ближе 30 метров от дорожного знака такой остановки с обоих сторон;

ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения;в местах, где будет невозможен встречный разъезд или объезд транспортного средства, которое остановилось;

ближе 10 м от выездов с примыкающих территорий и непосредственно в месте выезда.

Основная проблема для владельцев транспортных средств с еврономерами не штрафы: тариф за эвакуацию - 720 грн и 144 грн за каждые сутки хранения.

Согласно закону, со штрафплощадки автомобиль может забрать только его владелец или тот, кто ввозил машину. То есть генеральная доверенность не является достаточным основанием для того, чтобы отдать транспортное средство со штрафплощадки.

Подробнее о новых правилах дорожного движения в Украине читайте здесь.