Нобелевскую премию по физике досталась Артуру Ашкину, Жерару Муру и Донне Стрикленд "за новаторские изобретения в области лазерной физики".

Артуру Ашкину является одним из создателей оптического пинцета, который успешно применялся в исследованиях биологических систем. Французский ученый Муру и канадский физик Стрикленд предложили усиление чипированных импульсов, позволяющее получать лазерные импульсы высокой мощности.

Официальная церемония награждения состоится в Стокгольме 10 декабря 2018 года. Премию лауреатам вручит король Швеции Карл XVI Густав. Помимо почета и места в истории науки победители также получат по миллиону долларов каждый.

Ранее в Стокгольме назвали победителей премии по медицине.