Нобелевскую премию по физике вручили за исследования лазеров [ Редактировать ]
Нобелевскую премию по физике досталась Артуру Ашкину, Жерару Муру и Донне Стрикленд "за новаторские изобретения в области лазерной физики".
Артуру Ашкину является одним из создателей оптического пинцета, который успешно применялся в исследованиях биологических систем. Французский ученый Муру и канадский физик Стрикленд предложили усиление чипированных импульсов, позволяющее получать лазерные импульсы высокой мощности.
Официальная церемония награждения состоится в Стокгольме 10 декабря 2018 года. Премию лауреатам вручит король Швеции Карл XVI Густав. Помимо почета и места в истории науки победители также получат по миллиону долларов каждый.
Ранее в Стокгольме назвали победителей премии по медицине.
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