2 октября, на следующий день после смерти французского шансонье Шарля Азнавура, судмедэксперты рассказали о причинах и обстоятельствах его кончины.

Согласно судмедэкспертизе, кончина артиста наступила по естественным причинам из-за отека легких, пишет LCI.

Отек развился, когда артист находился в ванной. В итоге, он привел к кардиореспираторной недостаточности.

При этом уточняется, что артист скончался по естественным причинам - специалисты отрицают возможность нечаянного утопления певца во время нахождения в ванной.

Как сообщалось, накануне смерти Шарль Азнавур опубликовал свой последний снимок.