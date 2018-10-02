Шарль Азнавур умер в ванной: подробности трагедии [ Редактировать ]
2 октября, на следующий день после смерти французского шансонье Шарля Азнавура, судмедэксперты рассказали о причинах и обстоятельствах его кончины.
Согласно судмедэкспертизе, кончина артиста наступила по естественным причинам из-за отека легких, пишет LCI.
Отек развился, когда артист находился в ванной. В итоге, он привел к кардиореспираторной недостаточности.
При этом уточняется, что артист скончался по естественным причинам - специалисты отрицают возможность нечаянного утопления певца во время нахождения в ванной.
Как сообщалось, накануне смерти Шарль Азнавур опубликовал свой последний снимок.
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