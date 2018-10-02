У Львові спалахнула маршрутка. Вогонь гасили десять рятувальників. Пасажири встигли вибігти з автобуса. Більше розповість Галина Якушко.

Все відбулося напередодні о пів на 10 вечора. Комунальний автобус номер 5А після робочого дня повертався у парк. У салоні було двоє пасажирів. Раптом водій відчув різкий запах горілого, на зупинці випустив пасажирів, зайняв ліву смугу руху і зупинився перед світлофором. Вийшов із салону та відімкнув акумулятор, після чого почалася пожежа.

"Пожежа виникла в моторному відсіку автобусу під час його руху. В салоні автобусу пасажирів не перебувало. Водій до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів намагався сам ліквідувати пожежу за допомогою вогнегасника, проте це йому не вдалось", - говорить Ігор Курус, спеціаліст відділу зв'язків з громадськістю та ЗМІ ГУ ДСНС у Львівській області.

Вогонь знищив обшивку автобуса, пошкодив сидіння. Основні комплектуючі, такі як двигун та коробка передач, уціліли. Чому виникло загорання поки що з'ясовують.

"Проблема цих лазів, і не тільки цієї машини, а й інших, у тому, що обшивка там з пінопласту, тому, як тільки задимілося. Якщо б у вагоні не було пінопласту, я думаю, що водій міг би локалізувати цю пожежу і не було би нічого страшно", - говорить Орест Хамула, директор ЛКП АТП

Автобус вранці пройшов технічний огляд несправностей ніхто не виявив. Його виготовили 8 років тому. Місцеві активісти запевняють - тоді виробники не встигали виконати замовлення, тому проводку робили нашвидкоруч. Тепер же за автобусами потрібен належний догляд.

"Вони просто були на ізолєнті. Виробництва робилося це робилося ляп-тяп. Треба дивитися до електричної запчастини до вузлів, котрі можуть відійти, особливо в нас у Львові - бруківка, воно все дрєбєжить, воно може відійти і в любий момент може закоротити це просто належно з періодичністю треба було дивитися", - говорить Святослав Товстига, голова ГО "за якісний транспорт".

Коли пошкоджений автобус зможе знову вийти на маршрут - поки що не ясно. Як і те, скільки львів'янам доведеться заплатити за його відновлення.