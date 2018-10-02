Gереговорів про Україну без України не буде

Кремль не планує обмінювати українського режисера Олега Сенцова на засуджених у США росіян, адже громадян РФ, яких би засудили за аналогічними статтями, зокрема за тероризм, у США натепер немає. Про це з посиланням на джерела, близькі до Адміністрації президента, повідомляє телеканал "Дождь".

Водночас у Кремлі запевняють, що взагалі не обговорювали можливості обміну Сенцова на трьох засуджених у США росіян. А звідки ці розмови гадки не мають. А от на думку Дмитра Дінзе, адвоката українського бранця, такі чутки Москва розповсюджує не просто так.

Таким чином вона, ймовірно, демонструє свою позицію і готує "трамплін" для переговорів про обмін безпосередньо з Вашингтоном, без участі України. Як на це відреагували в американському Держдепі - розкаже Дмитро Анопченко.

Публікація у російській "Новой газете" напередодні наробила галасу: нібито з джерел, близьких до переговорів, стало відомо про можливий обмін Сенцова на Бута, Ярошенка і Бутіну - громадян Росії, які перебувають в США під вартою. Журналісти весь день атакували Держдепартамент, вимагаючи прояснити, чи так це. І вже під кінець дня, коли в Києві була глибока ніч, отримали відповідь.

З неї стає зрозуміло - в цій будівлі такий варіант не розглядають. Спроби Росії використати затримання українського громадянина як підґрунтя для переговорів називаються "безглуздими".

І таким чином, чітко дають зрозуміти, Вашингтон не згоден на варіант, коли долю українського заручника вирішуватимуть без участі Києва, на прямих переговорах Москви і Вашингтона, як, цього, мабуть, хотіли б у Кремлі.

При цьому Держдеп чітко озвучує формулювання, заявляючи, - "Сенцов був заарештований в окупованому Росією українському регіоні Крим. Йому силоміць дали російське громадянство, після чого російський суд засудив його до 20 років в'язниці". А висунуті проти нього звинувачення в підготовці теракту називаються "необґрунтованими"- "цинічною помстою за його позицію стосовно російської окупації Криму. "

Публікації про можливий обмін, багатьох тут, у Вашингтоні, застали зненацька. Люди, задіяні в процесі звільнення Сенцова, категорично відмовлялися від коментарів, кажучи - "не хочемо нашкодити".

І навіть Держдепу по суті знадобився цілий день для узгодження позиції. За неофіційною інформацією, запитували Білий дім з'ясовуючи може це там існують якісь домовленості з Москвою.

У підсумку з'ясували журналісти видали бажане за дійсне. І переговорів про Україну без України не буде.