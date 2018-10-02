В Раде единогласно проголосовали за отставку Супрун [ Редактировать ]
2 октября Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал постановление об обращении к Кабинету министров об увольнении исполняющего обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун и ее заместителя Александра Линчевского.
Решение было принято единогласно, передает "РБК-Украина".
"Постановление о неспособности правового статуса руководства Министерства здравоохранения Украины, несоответствии занимаемым должностям и обращении к Кабинету министров Украины об увольнении с занимаемых должностей первого заместителя министра здравоохранения Украины Уляны Супрун и заместителя министра здравоохранения Украины Александра Линчевского № 8587. Единогласно проголосовано", - заявила во время заседания комитета глава комитета, народный депутат Ольга Богомолец.
До этого депутаты Верховной Рады потребовали отставки Ульяны Супрун.
по теме
Когда украинцы смогут бесплатно сдавать анализы
На реформу экстренной медицины заложен 1 миллиард гривен
"Побочный эффект": власти запретили популярный препарат
Власти Украины запретили популярный препарат для инфузий
Скальпель в сумочке и операции под музыку: истории из жизни рядового хирурга
Ко Дню хирурга в эксклюзивном интервью хирург одной из столичных клиник рассказывает о самых распространенных мифах профессии
Бюджет-2019: эксперты объяснили, чего ждать украинцам
Народный депутат Оксана Продан и президент Гарвардского клуба в Украине Олег Устенко, в эфире "Подробности Недели" ответили на основные вопросы касательно проекта госбюджета-2019
Кабмин утвердил госбюджет-2019
Кабинет минстров Украины направил в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2019 год