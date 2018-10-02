2 октября Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал постановление об обращении к Кабинету министров об увольнении исполняющего обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун и ее заместителя Александра Линчевского.

Решение было принято единогласно, передает "РБК-Украина".

"Постановление о неспособности правового статуса руководства Министерства здравоохранения Украины, несоответствии занимаемым должностям и обращении к Кабинету министров Украины об увольнении с занимаемых должностей первого заместителя министра здравоохранения Украины Уляны Супрун и заместителя министра здравоохранения Украины Александра Линчевского № 8587. Единогласно проголосовано", - заявила во время заседания комитета глава комитета, народный депутат Ольга Богомолец.

До этого депутаты Верховной Рады потребовали отставки Ульяны Супрун.