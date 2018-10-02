Життя двох новонароджених братів рятують медики обласної дитячої лікарні Дніпра. Туди Костя і Сашко потрапили в тяжкому стані - виснажені та голодні. Тим часом їхня мати і гадки не має, що сталося з дітьми. Справою зацікавилася поліція. Усі деталі історії - від наших дніпровських кореспондентів.

Новонароджені близнюки уже другий день, в реанімації обласної дитячої лікарні. Медики діагностували у них недоїдання та зневоднення. Лікарі нарікають на матір хлопчиків, кажуть - немовлята недоїдали.

"Угрожа для жизни существует у них дефицит веса составляет порядка 30 процентов. Если они роделись с весом 2, 700 кг, то на сегодня вес 2,100. Дети не то что не набрали за месяц жизни, они потеряли в масе", - говорить Олександр Лацинський, завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії обласної дитячої клінічної лікарні.

Мати немовлят мешкає у селі Михайлівка за 60 кілометрів від Дніпра. На дітей чекає вдома, каже не має грошей, аби їздити до них у лікарню. У жінки ще п'ятеро дітей.

Статки невеликі. Розповідає після народження малюків два тижні готувала суміш, потім - перевела близнюків на коров'яче молоко.

"Разбавляла я его один к одному. Нормально кушали, потом начали появлятся молочница. Мне кума посаветовала промівать раствором соді, и закреплять В12", - говорить Світлана, матір немовлят.

За кілька днів у хлопчиків погіршився апетит, почалися коліки, каже - мати. Швидку викликала лише на третій день.

"Саша он кричал, плакал. Я его ложу на животик, он переставал плакать. Ну а Костя он тяжело дішал. Он не плакал ничего, он тяжело дішал", - говорить Світлана, матір немовлят.

Родину, як багатодітну, сільський голова відвідує постійно. Каже був на минулому тижні, приніс продукти, але нічого такого, щоб викликало занепокоєння, не помітив. Не може сказати погано і про саму сім'ю.

"Охайна родина. Дітки ходять с портфелями ті що в школу ходять, ті що в садік також. Як звичайна сім'я. Та всі дома, ось продукти, ось діти, нічого не звичайного я за ними не замітив", - говорить Костянтин Сугоняев, сільський голова Михайлівки.

Чому мати вчасно не звернулась до лікарів - тепер розбирається поліція.

"Зараз дуже важко говорити щодо кваліфікації по цій справі, або це буде адмінісративний протокол за слісне не виконання батьківських обов'язків або це буде ЄРДР, яка там буде кваліфікація я ще не можу вам сказати", - говорить Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

Медикам вдалося стабілізувати стан малюків, однак жодних втішних прогнозів - поки що не дають.