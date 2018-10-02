Курс гривны вырос в обменниках 2 октября [ Редактировать ]
2 октября, средний курс покупки продажи доллара и евро к гривне в обменных пунктах украинских банков упал по сравнению с предыдущим банковским днем.
Так, средний курс покупки наличного доллара упал на 0,03 копейки до 27,9620 гривны, а продажи - упал на 0,93 копейки - до 28,2980 гривны за доллар, сообщает "Ліга.Финансы".
Максимальный курс покупки доллара составил 28,1 гривны, минимальный курс продажи - также 28,1 гривны за доллар.
Средний курс покупки евро упал на 5,07 копейки и составляет 32,2630 гривны, средний курс продажи упал на 10,90 копейки до 32,8730 гривны за евро.
Продать евро дороже можно за 32,5 гривны, купить дешевле - за 32,75 гривны.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1 копейку и составляет 3,850 гривны за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос также на 1 копейку и составляет 4,370 гривны.
Максимальный курс наличной покупки - 4,18 гривны за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,23 гривны.
Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют в обменных пунктах 2 октября.Табл.: "Ліга.Финансы".
Гривна укрепилась к доллару после того, как НБУ на 2 октября повысил курс гривны почти на шесть копеек - до 28,21 гривны.
по теме
Доллар резко подешевел в обменниках 1 октября
1 октября курс доллара в обменных пунктах значительно "просел" по отношению к гривне
Курс доллара обвалился на межбанке
14 сентября, торги по доллару США на межбанке закончились падением курса американской валюты
Курс доллара резко упал на межбанке
Торги по доллару США на межбанковском валютном рынке закончились укреплением гривны
Курс доллара резко вырос в обменниках 14 сентября
14 сентября курс доллара в обменных пунктах резко перешел к росту
Курс доллара в обменниках замер 13 сентября
13 сентября, средний курс доллара в обменных пунктах демонстрирует стабилизацию по отношению к гривне