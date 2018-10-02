2 октября, средний курс покупки продажи доллара и евро к гривне в обменных пунктах украинских банков упал по сравнению с предыдущим банковским днем.

Так, средний курс покупки наличного доллара упал на 0,03 копейки до 27,9620 гривны, а продажи - упал на 0,93 копейки - до 28,2980 гривны за доллар, сообщает "Ліга.Финансы".

Максимальный курс покупки доллара составил 28,1 гривны, минимальный курс продажи - также 28,1 гривны за доллар.

Средний курс покупки евро упал на 5,07 копейки и составляет 32,2630 гривны, средний курс продажи упал на 10,90 копейки до 32,8730 гривны за евро.

Продать евро дороже можно за 32,5 гривны, купить дешевле - за 32,75 гривны.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1 копейку и составляет 3,850 гривны за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос также на 1 копейку и составляет 4,370 гривны.

Максимальный курс наличной покупки - 4,18 гривны за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,23 гривны.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют в обменных пунктах 2 октября.Табл.: "Ліга.Финансы".

Гривна укрепилась к доллару после того, как НБУ на 2 октября повысил курс гривны почти на шесть копеек - до 28,21 гривны.