В центре Бердянска вспыхнула сауна с людьми (фото) [ Редактировать ]
Вечером 2 октября в Бердянске Запорожской области загорелась сауна, в которой находились люди.
Возгорание произошло в здании, расположенном среди частных жилых домов на проспекте Победы, в районе улицы Привокзальной, сообщает местное издание pro.berdyansk.biz.
Когда начался пожар в парной находились несколько мужчин, они вовремя выбежали из горящего помещения.
На месте работают спасатели, движение транспорта на проспекте пришлось ограничить.
До этого в Киеве произошел масштабный пожар на рынке.
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