Вечером 2 октября в Бердянске Запорожской области загорелась сауна, в которой находились люди.

Возгорание произошло в здании, расположенном среди частных жилых домов на проспекте Победы, в районе улицы Привокзальной, сообщает местное издание pro.berdyansk.biz.

Когда начался пожар в парной находились несколько мужчин, они вовремя выбежали из горящего помещения.

На месте работают спасатели, движение транспорта на проспекте пришлось ограничить.

До этого в Киеве произошел масштабный пожар на рынке.