К Земле движется гигантский астероид в форме черепа, траектория которого проходит на критическом расстоянии от нашей планеты.

На максимально близкую дистанцию к Земле космический объект подойдет 11 ноября, сообщает Live Science со ссылкой на данные NASA.

Траектория астероида 2015 TB145 проходит всего в 38 миллионах километров от планеты и фиксируется учеными с осени 2015 года - тогда космический объект пролетел мимо Земли 31 октября на расстоянии в 486 тысячах километров.

Из-за необычной формы и схожести с человеческим черепом астероид прозвали "хеллоуинским".

Отмечается, что 2015 TB145 - крайне необычное небесное тело. Кроме того, что необычное небесное тело является мертвой кометой, астероид "пожирает" свет: 94 процента освещения поглощается поверхностью.

После визита в ноябре 2018 года 2015 TB145 надолго покинет район Земли. Следующий контакт с астероидом ожидается не ранее 2082 года.

Также к земле приближается астероид размером с Биг-Бен.