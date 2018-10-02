Последний раз такой резкий скачок в цене наблюдался в 2014 году

В мире стремительно начала дорожать нефть. Черное золото популярной марки Brent, которое добывают,в Северном море достигла рекордной отметки в 85 долларов за баррель.

Последний раз такой резкий скачок в цене наблюдался аж в 2014 году.

Эксперты отметили - нефть дорожает на фоне санкций США против нефтяного сектора Ирана, а также замедлением роста добычи "черного золота" в самих Соединенных Штатах, что может привести к дефициту топлива на мировом рынке.