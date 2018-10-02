Эксперты объяснили резкий скачок цены на нефть [ Редактировать ]
В мире стремительно начала дорожать нефть. Черное золото популярной марки Brent, которое добывают,в Северном море достигла рекордной отметки в 85 долларов за баррель.
Последний раз такой резкий скачок в цене наблюдался аж в 2014 году.
Эксперты отметили - нефть дорожает на фоне санкций США против нефтяного сектора Ирана, а также замедлением роста добычи "черного золота" в самих Соединенных Штатах, что может привести к дефициту топлива на мировом рынке.
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