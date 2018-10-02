Отставки главы Минздрава Ульяны Супрун и ее зама Александра Линчевского требуют в парламентском комитете по вопросам соцполитики. Об этом заявил нардеп Сергей Каплин. Теперь постановление комитета направят в Кабинет Министров.

Руководство ведомства обвиняют в невыполнении своих обязанностей и нарушении этических норм. Сергей Каплин отметил, что не единожды приглашал представителей Минздрава на заседание комитета, но все просьбы там игнорировали.

"Ми ніколи не дозволимо ображати простих людей, кожен чиновник, депутат, міністр прем'єр-міністр всі живуть за рахунок податків простих людей, ми повинні припинити практику, коли хтось десь щось ляпнув якусь дурницю, образив людину, а йому йце прощається. Ви пам'ятаєте, як заступник міністра охорони здоров'я сказав, що не треба виділяти кошти для онкохворих, бо вони і так помруть. Ми вважаємо, що за це потрібно як мінімум прибирати з посади і ніде, і ніколи на жодну посаду не призначати, навть двірником", - считает Сергей Каплин, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики.