Сергей Каплин призвал уволить Ульяну Супрун [ Редактировать ]
Отставки главы Минздрава Ульяны Супрун и ее зама Александра Линчевского требуют в парламентском комитете по вопросам соцполитики. Об этом заявил нардеп Сергей Каплин. Теперь постановление комитета направят в Кабинет Министров.
Руководство ведомства обвиняют в невыполнении своих обязанностей и нарушении этических норм. Сергей Каплин отметил, что не единожды приглашал представителей Минздрава на заседание комитета, но все просьбы там игнорировали.
"Ми ніколи не дозволимо ображати простих людей, кожен чиновник, депутат, міністр прем'єр-міністр всі живуть за рахунок податків простих людей, ми повинні припинити практику, коли хтось десь щось ляпнув якусь дурницю, образив людину, а йому йце прощається. Ви пам'ятаєте, як заступник міністра охорони здоров'я сказав, що не треба виділяти кошти для онкохворих, бо вони і так помруть. Ми вважаємо, що за це потрібно як мінімум прибирати з посади і ніде, і ніколи на жодну посаду не призначати, навть двірником", - считает Сергей Каплин, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики.
по теме
Переселенцам должны вернуть право голоса на выборах – Сергей Каплин
Минсоцполитики использовало не по назначению 300 миллионов долларов иностранного кредита. Деньги брали у Международного банка реконструкции и развития на программы поддержки переселенцев. Как расходовались эти средства - проверила Счетная палата. Выяснили, что оплату жилья, например, компенсировали не всем
Власть обязана обеспечить пенсионерам безбедную старость - Сергей Каплин
Власть обязана обеспечить пенсионерам безбедную старость и прописать это в бюджете на следующий год - об этом говорили на заседании комитета соцполитики в Верховной Раде
Права работников "Криворожстали" должны быть защищены – Сергей Каплин
Судья покинул слушание в деле о трудовом споре на "Криворожстали". В окружном админсуде столицы металлурги уже не один месяц борются за повышение зарплат. Поддержать рабочих пришли члены профсоюзов и их представитель в Парламенте нардеп Сергей Каплин
Петр Порошенко встретился с легендарными чемпионами бокса
Визит Чемпионов. Легенды мирового бокса посетили один из киевских детдомов. Спортсмены пообщались с воспитанниками и устроили для них автограф-сессию
Как проходит децентрализация Украины?
Крайний срок для назначения выборов - первые числа ноября, говорят эксперты. Иначе, выборы в этом году не состоятся. А в листе ожидания - свыше сотни ОТГ. Они были созданы после старта реформы децентрализации