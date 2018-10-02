Госдеп США не собирается менять Олега Сенцова на задержанных россиян [ Редактировать ]
Обмена не будет. В госдепартаменте США утверждают, что не станут менять Олега Сенцова на задержанных в Америке россиян. Дмитрий Анопченко узнал все детальнее.
Публикация в российской "Новой газете" накануне наделала шуму: якобы из источников, близких к переговорам, стало известно о возможном обмене Сенцова на Бута, Ярошенко и Бутину - граждан России, находящихся в США под стражей. Журналисты весь день атаковали Госдепартамент, требуя прояснить, так ли это, и уже под вечер - когда в Киеве была глубокая ночь - получили ответ.
Из него становится понятно в этом здании такой вариант не рассматривают. Попытки России использовать задержание украинского гражданина в качестве базы для переговоров называются "бессмысленными".
И таким образом четко дается понять Вашингтон не согласен на вариант, когда судьбу украинского заложника будут решать без участия Киева, на прямых переговорах Москвы и Вашингтона, как, по-видимому, хотели бы в Кремле.
При этом Госдеп четко озвучивает формулировки, заявляя - "Сенцов был арестован в оккупированном Россией украинском регионе Крым. Ему насильно дали российское гражданство, после чего российский суд приговорил его к 20 годам тюрьмы". А выдвинутые против него обвинения в подготовке теракта называются "необоснованными"- "циничной местью за его позицию по поводу российской оккупации Крыма".
Публикации о возможном обмене многих тут, в Вашингтоне, застали врасплох. Люди, задействованные в процессе освобождения Сенцова, категорически отказывались от комментариев, говоря - "не хотим навредить".
И даже Госдепу по сути понадобился целый день, чтобы выработать позицию. По неофициальной информации, запрашивали Белый дом - выясняя - может это там есть какие-то договоренности с Москвой.
В итоге выяснили журналисты выдали желаемое за действительное. И переговоров об Украине без Украины - не будет.
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