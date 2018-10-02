Поднять зарплаты требовали сегодня сотрудники всех облгазов Украины. Возле здания НКРЭКУ прошла массовая акция. Протестующие обратились к регулятору с просьбой обратить внимание на их проблему.

За три года из-за низкой оплаты труда компании газораспределительних магистралей покинули 20 тысяч специалистов. Услышат ли газовиков? Разбирались наши корреспонденты.

В касках, спецжилетах и робе, но не на рабочем места, а у здания НКРЕКУ. На акцию протеста со всей Украины собрались несколько сотен представителей облгазов. Анатолий, слесарь третьего разряда. Жалуется, с такой зарплатой его семья вынуждена выживать.

"3200 зарплата, как бы нет хорошей жизни, нужно было еще и детей взять. пятерых. Ну вот. Месяц, родились дочки, в больнице лежали 20 тысяч. Где брать эти деньги? Где?" - говорит Анатолий, слесарь ВДГО.

За последние три года отрасль покинули 20 тысяч специалистов. Большинство едет на заработки в Польшу, где платят минимум 1000 евро. А вот в Украине зарплаты газовиков совершенно не конкурентно-способные.

"Зараз середня заробітна плата в межах 6300 грн. по Україні. Якщо по промисловості взяти, це більше 9 тісяч грн, якщо взяти енергетичну сферу там звичайно в 2, 2.5 рази більше заробітна плата ніж у наших працівників", - говорит Сергей Копанчук, глава профсоюза работников газового хозяйства Украины.

В НКРЕКУ о низком уровне зарплат знают. К митингующим вышла глава регулятора Оксана Кривенко. Она заявила, проблему будут решать.

"Іншим сферам, дійсно, ми підняли зарплати. Наступний крок, ми будемо продвигати, щоб підняти заробітню плату вам. - Ну, ми сподіваємось".

Впрочем, ситуация могла измениться еще три месяца назад. Но постановление зависло в воздухе.

"Вони, впринципі, затвердили нову методику розрахунку тарифу на заробітну плату, тимчасову, але вже на протязі 3 місяців з 14 червня цього року вона не друкується в державному виданні, в "Урядовому кур'єрі", і впринципі не вступає в силу, тому що може вступити в силу тільки тоді, коли буде надрукована", - говорит Сергей Копанчук, глава профсоюза работников газового хозяйства Украины.

В ненапечатанном новом расчете Нафтогаз терял бы небольшой процент дохода. Из общего тарифа 6.95 за кубометр газа только 56 копеек получают операторы ГРМ. Монополист берет четыре гривны 95 копеек. Облгазы предлагали перебросить к их тарифу всего лишь 15 копеек.

"НКРЄ розглядало такі варіанти, про те, щоб з боки цієї ціни, яка іде на користь "Нафтогазу України" перенаправити кошти на облгази. Тому що "Нафтогаз України" не проводить ніяких технічних робіт і не забеспечує стабільність роботи системи ГТС по великому рахунку", - говорит Юрий Корольчук, эксперт по вопросам энергетики.

Впрочем и такой мизер в размере 15 копеек за кубометр газа, утверждают эксперты, операторов ГРМ не спасет. На ремонт и модернизацию магистралей облгазам так же нужны средства.

"За нинішньої ціни, впринципі, нажаль, песимістично при ситуації коли буде лише 50 копійок, то можна спрогнозувати, що кількість аварій буде зростати в прогресі десь на 2-3 рази протягом наступних 2 років вже. Відповідно, щоб попередити цю ситуацію потрібно підвищіти оцей тариф який дозволяє модернізувати десь до рівня півтори гривні, десь втричі фактично", - говорит Юрий Корольчук, эксперт по вопросам энергетики.

Тем временем митингующие газовики заявили, в случае игнорирования их требований, выйдут снова на акцию протеста.