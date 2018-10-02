Познакомились в интернете: в Борисполе "альфонс" обокрал женщину [ Редактировать ]
В Борисполе Киевской области мужчина обокрал женщину на сумму свыше 300 тысяч гривен.
58-летний мужчина познакомился с пострадавшей в интернете, после чего некоторое время проживал с ней, пока не разведал, где она хранит сбережения, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
Дождавшись удобного момента, мужчина тайно похитил денежные средства в сумме 10 500 долларов США, 1 500 евро, мобильный телефон и ювелирные изделия.
В ходе досудебного расследования установлена причастность мужчины к совершению ряда аналогичных преступлений на территории Украины.
Санкция соответствующей уголовной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.
До этого под Львовом внук обокрал бабушку ради покупки смартфона.
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