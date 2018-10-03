Лига чемпионов: результаты матчей 2 октября [ Редактировать ]
В поединке второго тура Лиги чемпионов УЕФА французский "Лион" при пустых трибунах принимал гранда украинского футбола - донецкий "Шахтер".
"Горняки" упустили победу над французами со счетом в 2:2. Предлагаем результаты всех матчей второго тура группового турнира Лиги чемпионов.
Группа H
"Ювентус" (Италия) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 3:0
Группа F
"Хоффенхайм" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия) - 1:2
Группа E
"Бавария" (Германия) – "Аякс" (Голландия) - 1:1
Группа E
АЕК (Греция) – "Бенфика" (Португалия) - 2:3
Группа F
"Лион" (Франция) - "Шахтер" (Украина) - 2:2
Группа G
ЦСКА (Россия) – Реал (Испания) - 1:0
Группа G
"Рома" (Италия) - "Виктория" (Чехия) - 5:0
Группа H
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Валенсия" (Испания) - 0:0
Расписание и результаты всех матчей Лиги чемпионов УЕФА смотрите тут.
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