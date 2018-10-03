В поединке второго тура Лиги чемпионов УЕФА французский "Лион" при пустых трибунах принимал гранда украинского футбола - донецкий "Шахтер".

"Горняки" упустили победу над французами со счетом в 2:2. Предлагаем результаты всех матчей второго тура группового турнира Лиги чемпионов.

Группа H

"Ювентус" (Италия) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 3:0

Группа F

"Хоффенхайм" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия) - 1:2

Группа E

"Бавария" (Германия) – "Аякс" (Голландия) - 1:1

Группа E

АЕК (Греция) – "Бенфика" (Португалия) - 2:3

Группа F

"Лион" (Франция) - "Шахтер" (Украина) - 2:2

Группа G

ЦСКА (Россия) – Реал (Испания) - 1:0

Группа G

"Рома" (Италия) - "Виктория" (Чехия) - 5:0

Группа H

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Валенсия" (Испания) - 0:0

Расписание и результаты всех матчей Лиги чемпионов УЕФА смотрите тут.