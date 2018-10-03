Марка Фейгіна не пустили до Романа Сущенка [ Редактировать ]
Адвоката українського бранця Кремля Романа Сущенка не пустили в Лефортово, де утримують в'язня. Про це Марк Фейгін написав на своїй сторінці у Твіттері. Подробиці захисник обіцяв повідомити вже найближчими днями.
Нагадаю, Марк Фейгін напередодні заявив, що має зустрітися зі своїм підзахисним. Ця зустріч могла стати останнім відвідуванням українського в'язня перед етапуванням у колонію, що має відбутися вже за 2-3 тижні.
Досі залишається відкритим і питання про побачення Сущенка з близькими. Нагадаю, українець отримав право на шість телефонних дзвінків і побачення з близькими до етапування з СІЗО Лефортово.
Ще один бранець Кремля Павло Гриб не може купити ані ліків, ані харчів. Усе через те, що переказ грошових коштів на його картку заблокований. Про це розповів батько ув'язненого - Ігор Гриб.
Також він додав, що не має жодної інформації про те, як насправді почувається його син. Нагадаю, 19-річному українцю Павлу Грибу інкримінують сприяння терористичній діяльності. Своєї провини українець не визнає.
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