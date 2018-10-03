Нобелівську премію з фізики цьогоріч отримали троє науковців - американець Артур Ашкін, француз Жерар Муру та канадійка Донна Стрікланд - за "значні відкриття в галузі фізики лазерів".

Половина премії, яка цього разу становить близько мільйона ста тисяч доларів, дісталася Артуру Ашкіну за оптичний пінцет та його застосування у біологічних системах.

Решту суми поділили між собою Муру та Стрікланд - їх відзначили за "метод генерації ультракоротких оптичних імпульсів". Обидва відкриття знайшли своє застосування у медицині, зокрема, у мікрохірургії ока.