Нобелівську премію з фізики отримали троє [ Редактировать ]
Нобелівську премію з фізики цьогоріч отримали троє науковців - американець Артур Ашкін, француз Жерар Муру та канадійка Донна Стрікланд - за "значні відкриття в галузі фізики лазерів".
Половина премії, яка цього разу становить близько мільйона ста тисяч доларів, дісталася Артуру Ашкіну за оптичний пінцет та його застосування у біологічних системах.
Решту суми поділили між собою Муру та Стрікланд - їх відзначили за "метод генерації ультракоротких оптичних імпульсів". Обидва відкриття знайшли своє застосування у медицині, зокрема, у мікрохірургії ока.
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