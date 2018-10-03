Про це заявила Посол Сполучених Штатів у НАТО

США закликають Угорщину не перешкоджати співпраці НАТО з Україною. Про це заявила Посол Сполучених Штатів у НАТО Кей Бейлі Гатчісон під час телефонного брифінгу у Брюсселі.

Гатчінсон коментувала проблеми у двосторонніх відносинах країн, які загострилися після закону про збільшення навчання українською мовою у школах.

Посол висловила сподівання, що Угорщина окремо врегулює з Україною свої розбіжності щодо закону, а тоді приєднається до НАТО, щоб допомагати Україні зберегти її суверенну територію і стабілізувати демократію.