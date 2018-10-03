На Донбасі зафіксували 34 обстріли за добу [ Редактировать ]
Знову втрати у боях на сході. Один військовий загинув, двох поранено - це дані штабу операції об'єднаних сил за минулу добу. Російські окупанти здійснили 34 обстріли.
Били по всій лінії розмежування. Найгарячіше була на Луганщині та Приазов'ї. Вісім разів бойовики застосували міномети, зокрема і 120-ті.
Сьогодні вночі ворог атакував Кримське на Луганщині, обстріл вели з великокаліберних мінометів та стрілецької зброї. Українська розвідка повідомила про трьох знищених і трьох поранених бойовиків.
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