Знову втрати у боях на сході. Один військовий загинув, двох поранено - це дані штабу операції об'єднаних сил за минулу добу. Російські окупанти здійснили 34 обстріли.

Били по всій лінії розмежування. Найгарячіше була на Луганщині та Приазов'ї. Вісім разів бойовики застосували міномети, зокрема і 120-ті.

Сьогодні вночі ворог атакував Кримське на Луганщині, обстріл вели з великокаліберних мінометів та стрілецької зброї. Українська розвідка повідомила про трьох знищених і трьох поранених бойовиків.