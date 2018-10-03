Ірак обрав нового президента [ Редактировать ]
В Іраку обрали нового президента. Ним став представник Патріотичного союзу Курдистану - Бархам Салех. Вже за 2 години після призначення Салех назвав ім'я нового прем'єр-міністра - це шиїтський політик Аділ Абдул-Махді.
За 30 днів він має представити парламенту новий кабінет міністрів. Вже традиційно посаду президента займає курдський політик.
Його функція - радше репрезентативна. Реальна влада в країні зосереджена в руках прем'єр-міністра.
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