У Франції відкрили пам'ятник княжні Анні Ярославні [ Редактировать ]
У Франції відкрили пам'ятник київській княжні Анні Ярославні. Монумент встановили на площі Сен-П'єр у Тулузі. Бронзову скульптуру французькому місту подарував Київ, на знак побратимських зв'язків, які єднають міста з 1970 року.
Донька Ярослава Мудрого була французькою королевою дружиною короля Генріха Першого. Нагадаю, раніше у Франції встановили пам'ятник Ярославні у місті Санліс.
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