Раніше у Франції встановили пам'ятник Ярославні у місті Санліс

У Франції відкрили пам'ятник київській княжні Анні Ярославні. Монумент встановили на площі Сен-П'єр у Тулузі. Бронзову скульптуру французькому місту подарував Київ, на знак побратимських зв'язків, які єднають міста з 1970 року.

Донька Ярослава Мудрого була французькою королевою дружиною короля Генріха Першого. Нагадаю, раніше у Франції встановили пам'ятник Ярославні у місті Санліс.