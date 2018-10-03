В среду, 3 октября, украинский футбольный клуб "Динамо" отправляется на первый гостевой поединок Лиги Европы в Чехию.

Всего на матч против чешского "Яблонеца" вылетело 22 футболиста. Рейс с киевлянами приземлится в Праге около 11:00 по местному времени. После этого, команда отправится в отель.

А в 19:00 подопечные Хацкевича проведут тренировку на стадионе в Либереце.

Все детали предстоящего поединка будут известны на пресс-конференции. Она состоится в 18:30 по местному времени.

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