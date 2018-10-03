В США президенту Дональду Трампу по почте отправили конверт с ядом. Об этом сообщает газета The Washington Post.

"Предполагается, что в конверте, предназначенном для Трампа, содержался токсичный рицин", - говорится в сообщении.

Конверт не был получен в Белом доме. Его квалифицировали как "подозрительный" еще на почте, поэтому ФБР забрало конверт на проверку.

Подобную посылку получил Пентагон - два конверта с рицином. Отмечается, что начальные тесты подтвердили содержание яда.

Американские чиновники считают, что эти два инцидента могут быть связаны.

Ранее Дональд Трамп назвал худшую ошибку своего государства за всю историю.