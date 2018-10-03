В среду, 3 октября, в Верховной Раде зарегистрирован президентский проект закона №9153 о внесении изменения в статью 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Проект закона о внесении изменения изменений определен президентом, как неотложный.

Текст законопроекта на сайте ВР отсутствует. Проект закона передан на рассмотрение руководству ВР.

Ранее мы писали о том, что ОБСЕ выдвинула требования по Донбассу в Минске.