В среду, 3 октября, в Карпатах выпал снег, а температура воздуха опустилась до -4 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Снег выпал на горе Поп Иван Черногорский.

"По состоянию на 9:15 03.10.2018 на горе Поп Иван Черногорский облачно, небольшой снег, ветер юго-западный 10-11 м/с. Температура воздуха -4", - говорится в сообщении.

Напомним, что синоптики предупредили украинцев о резком похолодании.