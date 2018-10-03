В Карпатах выпал снег (фото) [ Редактировать ]
В среду, 3 октября, в Карпатах выпал снег, а температура воздуха опустилась до -4 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.
Снег выпал на горе Поп Иван Черногорский.
"По состоянию на 9:15 03.10.2018 на горе Поп Иван Черногорский облачно, небольшой снег, ветер юго-западный 10-11 м/с. Температура воздуха -4", - говорится в сообщении.
Напомним, что синоптики предупредили украинцев о резком похолодании.
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