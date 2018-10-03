Українське судно з трьома членами екіпажу - затримала берегова охорона грецького міста Патра. Їх підозрюють у перевезенні нелегальних мігрантів.

Сьогодні вранці цю новину - поширили грецькі ЗМІ, згодом факт затримання українців підтвердили у вітчизняному МЗС.

Заступник директора департаменту консульської служби - Василь Кирилич - сказав, що наразі тривають первинні слідчі дії та вживають "заходів консульського забезпечення у справі".