Моряків з України затримала берегова охорона Греції [ Редактировать ]
Українське судно з трьома членами екіпажу - затримала берегова охорона грецького міста Патра. Їх підозрюють у перевезенні нелегальних мігрантів.
Сьогодні вранці цю новину - поширили грецькі ЗМІ, згодом факт затримання українців підтвердили у вітчизняному МЗС.
Заступник директора департаменту консульської служби - Василь Кирилич - сказав, що наразі тривають первинні слідчі дії та вживають "заходів консульського забезпечення у справі".
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