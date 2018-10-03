Полиция поймала сбежавшего на вертолете преступника [ Редактировать ]
Во Франции задержали преступника-рецидивиста Редуана Фаида, который летом сбежал из тюрьмы на угнанном вертолете. Самый разыскиваемый гангстер страны был задержан к северу от Парижа вместе с братом и еще двумя мужчинами, передает "Корреспондент" со ссылкой на местные СМИ.
Полиция некоторое время знали местонахождение преступника, но выжидали удобного момента для проведения спецоперации. Бандита задержали в ночь на среду, 3 октября на частной квартире в городе Крей на севере страны. Имена остальных подозреваемых не раскрываются. У них изъяли два пистолета.
В спецоперации принимали участие около 50 полицейских, огнестрельное оружие не применялось.
Подобные инциденты случаются достаточно часто. Так, в Бразилии сбежали сотни заключенных.
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