Во Франции задержали преступника-рецидивиста Редуана Фаида, который летом сбежал из тюрьмы на угнанном вертолете. Самый разыскиваемый гангстер страны был задержан к северу от Парижа вместе с братом и еще двумя мужчинами, передает "Корреспондент" со ссылкой на местные СМИ.

Полиция некоторое время знали местонахождение преступника, но выжидали удобного момента для проведения спецоперации. Бандита задержали в ночь на среду, 3 октября на частной квартире в городе Крей на севере страны. Имена остальных подозреваемых не раскрываются. У них изъяли два пистолета.

В спецоперации принимали участие около 50 полицейских, огнестрельное оружие не применялось.

Подобные инциденты случаются достаточно часто. Так, в Бразилии сбежали сотни заключенных.