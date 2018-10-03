Как это не грусто, но часто бывает так, что самая вкусная еда одновременно оказывается и самой вредной для нашего здоровья. Поэтому диетологи настоятельно рекомендуют пересмотреть свои гастрономические привычки и задуматься о соотношении вреда и пользы любимых продуктов.

В статье, опубликованной на ресурсе miridei , пойдет речь о самых опасных продуктах, от которых лучше отказаться или сократить их употребление до минимума.

Картошка фри

Это является одним из самых вредных продуктов нашего рациона, утверждают диетологи. Картошка фри фактически не приносит никакой пользы нашему организму. Этот продукт наполнен жирами и канцерогенами. Употребление картошки-фри чаще одного раза в неделю приводит к повышению уровня инсулина и вредного холестерина.

Майонез

Данный продукт прочно вошел в наш рацион. Однако не все знают, что в состав майонеза входят генномодифицированные масла и вредные жиры, красители, усилители вкуса и консерванты. Этот продукт закупоривает нашли сосуды, нарушает работу печени и способствует образованию лишних килограммов, гастритов и аллергий.

Пакетированные соки

В отличие от натуральных, в пакетированных соках нет ничего полезного, так как при обработке этот напиток теряет все свои свойства. Для дольшего хранения в такие соки добавляют красители и другие вредные ингредиенты, в частности, большое количество сахара.

Чипсы

О вреде этого продукта знают, наверняка, все. Они состоят сплошь из химии, углеводов, катализаторов и жиров, что провоцирует ожирение, закупорку сосудов, ослабление иммунной системы и прочие неприятные последствия.



Также диетологи не рекомендуют употреблять хлопья, попкорн и маргарин. Эти продукты также негативно влияют на работу печени и почек, приводят к сердечным заболеваниям и вызывают рак.

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