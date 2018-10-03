В поезде "Львов-Запорожье" умерла женщина [ Редактировать ]
В поезде "Львов-Запорожье" умерла женщина, которая ехала в Кривой Рог. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Пассажира поезда, который следовала до станции Кривой Рог в спальном вагоне поезда № 120 "Львов-Запорожье" обнаружила без признаков жизни проводница", - говорится в сообщении.
Поездная бригада вызвала на криворожский вокзал медиков и полицию.
Стражи порядка провели опрос железнодорожников, в связи с чем отправление поезда было задержано на полтора часа. Между тем, в полиции пока что не давали комментария по поводу этого инцидента.
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