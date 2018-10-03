Гривна "упала" по отношению ко всем основным валютам. Илл.: podrobnosti.ua

3 октября курс доллара и евро в обменных пунктах украинских банков вырос по отношению к гривне.

Так, по сравнению с предыдущим банковским днем, средний курс покупки наличного доллара вырос на 8,5 копейки до 28,0470 гривны, а средний курс продажи вырос на 7,47 копейки до 28,3727 гривны за доллар, сообщает "Ліга.Финансы".

Таким образом, максимальный курс покупки доллара составил 28,2 гривны, минимальный курс продажи - 28,27 гривны за доллар.

Средний курс покупки евро вырос на 9,3 копейки до 32,356 гривны, средний курс продажи вырос на 6,60 копейки до 32,939 гривны за евро.

Продать евро дороже можно за 32,6 гривны, купить дешевле - за 32,75 гривны.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,2 копейки и составляет 3,871 гривны за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,7 копейки и составляет 4,388 гривны за 10 рублей.

Максимальный курс рубля - 4,27 гривны за 10 рублей, минимальный курс продажи 4,23 гривны за 10 рублей.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют в обменных пунктах 3 октября. Табл.: "Ліга.Финансы".

Падения курса гривны к доллару было ожидаемо, так как НБУ на 3 октября установил официальный курс на уровне 28,27 гривны за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим днем.