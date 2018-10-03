Украинскую певицу Таисию Повалий высмеяли за странные танцы в соцсети. Исполнительница опубликовала видео на своей станице в Instagram. На ролике Повалий запечатлена в белом кружевном платье. Поклонники отметили, что певица исполняет необычные танцевальные движения.

Пользователи сети выразили удивленные странным танцам артистки и ее состоянию: некоторые написали, что Повалий была пьяна. Также они отметили расфокусированный взгляд артистки и отрешенное выражение лица. Оператор, снимающий артистку, даже сделал ей замечание, где ее улыбка.

Пользователи предположили, что певица пьяна или под действием других веществ. А другие высмеяли ее заштампованные нелепые движения.

Ранее Таисию Повалий жестоко раскритиковали за внешний вид.