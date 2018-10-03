В 2019 году зарплаты украинским учителям повысить не представляется возможным из-за того, что в бюджете не предусмотрено для этого средств.

"Для того, чтобы осуществить повышение, нам необходимо дополнительно 110 миллиардов гривен. Это значительная часть бюджета сферы образования в Украине. Таких ресурсов в бюджете на 2019 год нет. Но мы к этой норме постепенно приближаемся", - сообщила министр образования Лилия Гриневич в кулуарах Кабинета министров в 3 октября, передает "Корреспондент".

Министр напомнила, что в предыдущие два года правительство уже повышало зарплаты учителям. При этом в сентябре 2018 года стартовая зарплата молодого учителя составила 4 500 гривен.

Тем временем учителя Киева грозят устроить забастовку.