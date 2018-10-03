"Денег нет": зарплаты учителям повышать не будут [ Редактировать ]
В 2019 году зарплаты украинским учителям повысить не представляется возможным из-за того, что в бюджете не предусмотрено для этого средств.
"Для того, чтобы осуществить повышение, нам необходимо дополнительно 110 миллиардов гривен. Это значительная часть бюджета сферы образования в Украине. Таких ресурсов в бюджете на 2019 год нет. Но мы к этой норме постепенно приближаемся", - сообщила министр образования Лилия Гриневич в кулуарах Кабинета министров в 3 октября, передает "Корреспондент".
Министр напомнила, что в предыдущие два года правительство уже повышало зарплаты учителям. При этом в сентябре 2018 года стартовая зарплата молодого учителя составила 4 500 гривен.
Тем временем учителя Киева грозят устроить забастовку.
по теме
В 2019 году врачам "скорой" поднимут зарплаты
В 2019 году правительство уделит особое внимание развитию службы оказания экстренной медицинской помощи
В Украине введут новую систему образования
В парламенте планируют предоставить студентам технических специальностей больше практики
Зарплаты военным: Порошенко сделал важное уточнение
Президент Украины Петр Порошенко пообещал увеличение размера зарплаты военнослужащих с января 2019 года
Зарплата украинских военных увеличится в 2019 году
Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО о повышении денежного обеспечения
Курс валют в Украине на 3 октября
Национальный банк Украины на 3 октября 2018 года установил официальный курс