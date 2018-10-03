В Афганистане разбился самолет США, есть погибшие [ Редактировать ]
3 октября на востоке Афганистана разбился военно-транспортный самолет США C-130J Геркулес, передает телеканал CBS News со ссылкой на американские военные источники.
Авиалайнер потерпел крушение на аэродроме в Джелалабаде вскоре после полуночи. В результате аварии погибли 11 человек, в том числе шесть американских военных. В частности, погибли шесть членов экипажа самолета и пять гражданских лиц. Погибшие являлись сотрудниками миссии НАТО в Афганистане.
Боевики террористического движения "Талибан" взяли на себя ответственность за произошедшее. Однако, военное командование США не подтверждает заявления боевиков, отмечая, что расследование причин авиакатастрофы продолжается.
На днях два истребителя столкнулись в небе.
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