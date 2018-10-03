Нобелівську премію з хімії цьогоріч одержали троє науковців - американці Френсіс Арнольд та Джордж Сміт, а також британець Грегорі Вінтер.

Половина премії, яка становить близько 1 мільйона 100 тисяч доларів - дісталася вченій Френсіс Арнольд за дослідження в галузі "спрямованої еволюції" та створення нових ферментів, які прискорюють хімічні реакції. Це дозволяє отримувати нові речовини, зокрема - ліки та екологічне паливо. Другу половину премії між собою порівну ділитимуть Джордж Сміт та Грегорі Вінтер.

Науковців відзначили за "фагове відображення пептидів і антитіл". Цей метод робить можливим виробництво антитіл, здатних нейтралізувати токсичні речовини, протистояти аутоімунним захворюванням і раку.