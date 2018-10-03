Американських хіміків нагородили Нобелівською премією [ Редактировать ]
Нобелівську премію з хімії цьогоріч одержали троє науковців - американці Френсіс Арнольд та Джордж Сміт, а також британець Грегорі Вінтер.
Половина премії, яка становить близько 1 мільйона 100 тисяч доларів - дісталася вченій Френсіс Арнольд за дослідження в галузі "спрямованої еволюції" та створення нових ферментів, які прискорюють хімічні реакції. Це дозволяє отримувати нові речовини, зокрема - ліки та екологічне паливо. Другу половину премії між собою порівну ділитимуть Джордж Сміт та Грегорі Вінтер.
Науковців відзначили за "фагове відображення пептидів і антитіл". Цей метод робить можливим виробництво антитіл, здатних нейтралізувати токсичні речовини, протистояти аутоімунним захворюванням і раку.
по теме
Митрополит Онуфрий наградил депутатов орденами за заслуги перед Украинской Православной церковью
Долгое время продолжались реставрационные работы, и наконец, Спасо-Преображенский собор снова принял прихожан - в завершение церемонии, Блаженейший Митрополит Онуфрий наградил орденами нескольких депутатов за заслуги перед украинской православной церковью
Крысиный гепатит впервые передался человеку
Предыдущие исследования показали, что он не способен заразить макак-резусов, однако этот случай доказывает, что вирус опасен для человека
Опасный рак можно предотвратить: ученые назвали способ
Значительную долю случаев рака кишечника можно избежать
Редкая болезнь "съела" пальцы музыканта (фото)
Волынщик 33-летний Эндрю Шиллидей потерял пальцы на руках
Морщины на лбу и отечность: необычные признаки больного сердца
Некоторые незаметные признаки могут свидетельствовать о больном сердце