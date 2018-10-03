Настя Каменских без белья сразила поклонников (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Настя Каменских вызвала обширные дискуссии в комментариях своим новым фото в Instagram.
Настя показала глубокое декольте в черном платье в мелкий горошек с оголенными плечами, а поклонники сразу обратили внимание, что певица не надела бюстгальтер.
"Ты без лифчика ходишь", "Невероятно красиво", - написали в комментариях фанаты, а один из них настолько "ошалел", что начал интересоваться у Каменских наличием домашнего порно:
Фото: instagram.com/kamenskux
До этого Настя похвасталась подтянутой фигурой в бикини.
по теме
Светлана Лобода показала "шикарную грудь" (фото)
Певица Светлана Лобода восхитила фанатов эротическим фото
"Жертва пластических хирургов": поклонники раскритиковали Ани Лорак (фото)
Поклонники также заметили, что на руке исполнительницы нет обручального кольца
"Как ондатра": Настю Каменских раскритиковали за фото в купальнике
Украинская певица Настя Каменских похвасталась фигурой в купальнике
Жених Регины Тодоренко едва не лишился глаза (фото)
Жених Регины Тодоренко, бывшей ведущей проекта "Орел и решка" получил серьезную травму глаза
Настя Каменских снова подогрела слухи о романе с Потапом
Популярная украинская певица Настя Каменских показала совместные с Потапом тренировке в спортзале