Украинская певица Настя Каменских вызвала обширные дискуссии в комментариях своим новым фото в Instagram.

Настя показала глубокое декольте в черном платье в мелкий горошек с оголенными плечами, а поклонники сразу обратили внимание, что певица не надела бюстгальтер.

"Ты без лифчика ходишь", "Невероятно красиво", - написали в комментариях фанаты, а один из них настолько "ошалел", что начал интересоваться у Каменских наличием домашнего порно:

Фото: instagram.com/kamenskux

До этого Настя похвасталась подтянутой фигурой в бикини.