В Киеве на Подоле арестовали 52-летнего гражданина России. Сотрудники Службы безопасности Украины и следователи Подольского управления полиции выяснили, что подозреваемый наладил сбыт наркотических веществ, сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Преступника остановили неподалеку от места проживания. Впоследствии при проведении обыска у него обнаружили шесть пакетов с порошкообразным веществом белого цвета, похожим на героин.

В целом у россиянина изъяли полкилограмма героина стоимость которого составляет более миллиона гривен. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также, полиция конфисковала партию янтаря на полмиллиона гривен.