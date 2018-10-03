В Киеве задержали россиянина с пакетом героина [ Редактировать ]
В Киеве на Подоле арестовали 52-летнего гражданина России. Сотрудники Службы безопасности Украины и следователи Подольского управления полиции выяснили, что подозреваемый наладил сбыт наркотических веществ, сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.
Преступника остановили неподалеку от места проживания. Впоследствии при проведении обыска у него обнаружили шесть пакетов с порошкообразным веществом белого цвета, похожим на героин.
В целом у россиянина изъяли полкилограмма героина стоимость которого составляет более миллиона гривен. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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