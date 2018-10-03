Freedom House: правозащитники обеспокоены нападениями на журналистов в Украине [ Редактировать ]
Минимум 53 нападения на активистов, журналистов или общественных деятелей в Украине с начала этого года зафиксировали правозащитники.
Согласно статистике, чаще всего фиксируются избиения, обливания кислотой, поджоги офисов или автомобилей, угрозы и запугивание. В основном нападают на антикоррупционных активистов. Страдают также защитники окружающей среды и противники незаконных застроек.
А вот расследования, связанные с нападениями на журналистов и активистов, в неправительственной организации Freedom House считают неэффективными.
"Такие тенденции наблюдаются во многих странах. А сейчас - начинают прослеживаться и в Украине. Мы слышим о том, что на украинских активистов нападают с ножами, обливают кислотой. Их убивают, находят мертвыми в лесу или же подвергаются нападениям их дома. Парамилитарные группы, правые и другие незаконные формирования считают насилие эффективным инструментом в борьбе с активистами", - заявил Майкл Абрамовиц, президент Freedom House.
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