В полупустом зале с такой же повесткой дня. По средам нардепы, как правило, не голосуют. Сегодняшний день не стал исключением. Но вот завтра - ожидают большей наполненности под куполом.

Закон об особом статусе Донбасса зарегистрировали в парламенте. Задача нардепов - попросту продлить действие документа. Как голосовать будут - об этом далее в сюжете.

Более часа утреннего заседания под куполом ушло на выступления нардепов. Поговорив то об отставке Супрун, то об армии - перешли к голосованиям. Правда, хватило нардепов только на принятие закона о ратификации финансового соглашения - документ призван модернизировать железную дорогу. Уже к полудню - в Раде пусто, сегодня основная работа - в комитетах.

На заседании антикоррупционного ждут главу НАБУ, на регламентном - генпрокурора. Бюджетный - разбирается с замечаниями к смете - их уже около тысячи.

"Ми хочемо збільшити мінімальні зарплати, мінімальні пенсії, підвищити прожитковий мінімум - перший тарифний розряд точніше - до прожиткового мінімуму, і в такий спосіб реальні доходи людей зростуть, а це пожвавить малий і середній бізнес. Що ще ми пропонуємо - ми пропонуємо створити спецфонд, який надаватиме гранти для інноваційних проектів, для IT-технологій", - заявил Иван Крулько, народный депутат, член Комитета ВР по вопросам бюджетной политики.

"Коли бюджет трильйон, а 417 - боргове навантаження - то в багатьох розуміннях, дуже важко перетягувати ковдру, вона дуже мала в цьому році. Ми повинні до 15-го розглянути всі пропозиції. Створена робоча група, ми плануємо за день-два звести всі пропозиції в єдину таблицю", - говорит Сергей Мельник, народный депутат, член Комитета ВР по вопросам бюджетной политики.

После 15 октября за бюджет будут голосовать в первом чтении, а это уже следующая пленарная неделя. Насыщенным обещает быть и завтрашний день - первым делом - 4 языковых закона.

"Будь-який із законів має прийматися, навіть з тієї точки зору, що нам потрібна відправна точка для вирішення цієї проблеми. В мене є серйозні застереження щодо введення мовних стандартів і відповідальності за порушення мовних стандартів, ну знаєте - ми ще носи не міряли або вуха - це однозначний перебір, не можна в такі крайнощі входити", - говорит Елена Сотник, народный депутат, "Самопомич".

"Там дуже велика корупційна складова, тому що в першому варіанті закону є чотири контори, починаючи від комісії по мові і закінчуючи мовними інспекторами по всій країні, який, враховуючи рівень корупції сьогоднішнього режиму - вони всі будуть збирати хабарі за те, щоб видавати належні довідки. Тому ми категорично проти цього, це закони, які розколюють суспільство, вони абсолютно непотрібні людям сьогодні. Люди повинні спілкуватись тією мовою, якою звикли. Ці закони протирічать європейській Хартії захисту регіональних мов", - говорит Юрий Бойко, глава фракции "Оппозиционный блок".

Ну, и не исключено, что завтра в Раде появится закон об особом статусе Донбасса. Его сегодня зарегистрировал президент как неотложный. По сути, нардепам нужно продлить действие предыдущего документа, поскольку срок нынешнего - истекает 10 октября.

"Він може вступити в дію, стати реальністю тільки після демілітаризації Донбасу, деокупації Донбасу, до виведення звідти Російської зброї, техніки, закриття кордонів, і очевидно, що сьогодні Росія не готова робити жодного кроку в цьому напрямку. І взагалі, я вважаю, що імплементація цього закону, по великому рахунку, можлива після введення миротворчої місії на Донбасі, і я буду переконувати колег, що цей законопроект посилить наші переговорчі позиції щодо підготовки миротворчої місії, яка має отримати широкий мандат", - говорит Ирина Геращенко, вице-спикер Верховной Рады Украины.

"Якщо це буде продовження дії попереднього закону, то ми підтримаємо, тому що ми вважаємо, що хоч він і не працює цей закон, але навіть це - сигнал того, що є можливість мирного варіанту вирішення конфлікту. Це сигнал моральний", - говорит Юрий Бойко, глава фракции "Оппозиционный блок".

"Чому вони говорять в останній день, що треба вже завтра це зробити? Тому що вони не хочуть дискусій, вони хочуть поставити перед фактом - або ми завтра приймаємо, або начебто ми порушуємо Мінські домовленості. Ми не йшли на цей шантаж минулого року і не продовжувати дію закону, і звичайно не підемо цього року. Для мене очевидно, що Мінський процес себе вичерпав", - говорит Алена Шкрум, народный депутат, "Батькивщина".

Проект закона предусматривает продление "особого порядка местного самоуправления" до 31 декабря 2019 года. В пояснении к документу говорится, что он нужен для продолжения процесса мирного урегулирования конфликта на Донбассе.