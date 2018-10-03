Зарплату учителям не уменьшат, а их надбавки останутся в полном объеме. Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что в некоторых регионах не хватает денег на выплату надбавок педагогам. А в Киеве решили урезать 20-процентную доплату "за престижность".

Профсоюзы заявили, что готовы воспользоваться своим законным правом на забастовку. Однако чиновники пообещали, что в ближайшее время выплатят задолженности.

"Якщо є ситуація в якійсь окремій громаді, що у них дуже низька дохідність, і вони не можуть виконати своїх забов'язань перед педагогічними працівниками, то в цьому випадку - обладміністрація повинна зробити перерозподіл, або надати з своїх коштів. Тому зарплата має бути виплачена всім вчителям", - заявила Лилия Гриневич, министр образования и науки Украины.

"Є дорученя Генадію Григоровичу, будуть запрошені губернатори, якщо будуть собі дозволяти замість того, щоб платити людям пристойну зарплату, займатись висаджуванням туй, - я можу одразу сказати, що до цієї перевірки буде долучена державна аудиторська служба. З обласних коштів ми гроші людям заплатимо, а обласні кошти, як вони потрапляють - вони потрапляють з державного бюджету, а цих голів адміністрацій - позвільняємо.

Обласних, районних - не має значення. І гарантую вам на повне розуміння цієї теми з боку президента України", - подчеркнул Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.