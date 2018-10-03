Вернуть украинцам субсидии требуют в парламентском комитете соцполитики. Сегодня на его заседании совместно с Минсоцполитики разработали предложения, которые помогут восстановить выплаты субсидий, и при этом не ударят по бюджету. Теперь документ должны поддержать в Кабмине. Нардеп Сергей Каплин считает, что его рассмотрят в правительстве уже на следующей неделе.

"У нас з кабінетом міністрів України є сьогодні діалог, і є сьогодні домовленості.

Перше: всі, хто мають заборгованість по зарплаті, за кого роботодавець не сплачує ЄСВ - отримають автоматично субсидію.

Друге: онкохворі, інваліди, ті, у кого важкі життєві обставини - так само отримають субсидії", - заявил Сергей Каплин, глава комитета верховной рады ВРУ по вопросам социальной политики.

"Первого мая это правительство приняло новый порядок распределения субсидий, в результате чего - количество людей, которые смогут оформить себе субсидии - сократилось более чем в два раза.

Мы считаем, что постановление Кабмина от 1 мая - оно антинародное, лишает сегодня людей получения субсидии, и при этом - не повышая пенсии, зарплаты - ничего не делает, чтобы дать людям льготы и компенсации", - подчеркнула Наталья Королевская, народный депутат, фракция "Оппозиционный блок".