Игроки киевского "Динамо" провели тренировку на стадионе чешского города Яблонец над Нисоу.

Именно на этой арене команды и будут выяснять, кто из них сильнее. Общая вместительность трибун 6108 мест.

На этом стадионе 4 октября в 22:00 по киевскому времени "Динамо" сразится в матче второго тура группового раунда Лиги Европы.

Тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич уже поделился с журналистами своими мыслями перед игрой и рассказал о кадровых потерях киевлян.