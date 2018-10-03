Команда "Динамо" провела ночную тренировку в Чехии (фото, видео) [ Редактировать ]
Игроки киевского "Динамо" провели тренировку на стадионе чешского города Яблонец над Нисоу.
Именно на этой арене команды и будут выяснять, кто из них сильнее. Общая вместительность трибун 6108 мест.
На этом стадионе 4 октября в 22:00 по киевскому времени "Динамо" сразится в матче второго тура группового раунда Лиги Европы.
Тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич уже поделился с журналистами своими мыслями перед игрой и рассказал о кадровых потерях киевлян.
по теме
Александр Хацкевич: "Главное для команды - результат" (фото)
Тренер киевского "Динамо" поделился своими мыслями перед игрой
Лига Европы: "Динамо" отправляется на первый гостевой поединок (фото)
В среду, 3 октября, украинский футбольный клуб "Динамо" отправляется на первый гостевой поединок Лиги Европы в Чехию
Киевское "Динамо" провело "День открытых дверей" в детской футбольной школе в честь открытия нового корпуса в футбольной академии
Родители будущих футболистов смогли посетить тренировку и проинспектировать ремонт одного из корпусов футбольной академии
Лига Европы УЕФА: турнирная таблица
Предлагаем вашему вниманию положение команд во втором по значимости клубном турнире Европы
Лига Европы УЕФА: расписание и результаты матчей
Финал турнира состоится 29 мая 2019 года на стадионе "Олимпийский" в Баку