Новые бомбы будут готовы в 2020 году. Илл.: pixabay.com

В США окончена финальная стадия проектной оценки гравитационной ядерной бомбы B-61-12.

Первый готовый к военному применению образец должен быть изготовлен в марте 2020 года, объявила Национальная администрация ядерной безопасности США, передает Defense News.

Бомба B-61-12 была разработана в рамках программы обновления американского ядерного арсенала. Она является управляемой и предназначена для использования на самолетах.

Такие бомбы заменят на вооружении B-61-3, -4 и -10, что позволит одновременно обновить устаревшее вооружение и сократить расходы на их обслуживание.

Команда из 12 независимых экспертов в течение трех лет изучала данные о новой бомбе. После этого B-61-12 наконец-то получила сертификат о соответствии всем стандартам министерства обороны США.

Бомба сертифицирована для базирования на стратегических бомбардировщиках B-52 и B-2, на истребителях F-15, F-16, F/A-18, а также на британских и немецких самолетах Tornado согласно с соглашениями НАТО.

Ожидается, что F-35 тоже будет сертифицирован для применения новой ядерной бомбы.

Подготовка к запуску производства на заводе Pantex в штате Техас начнется незамедлительно - в октябре 2018 года.

Примечательно, что незадолго до этого на заседании Совбеза ООН, членом которого являются США, обсудили проблемы ядерного оружия.