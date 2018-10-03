США создают гравитационную ядерную бомбу [ Редактировать ]
В США окончена финальная стадия проектной оценки гравитационной ядерной бомбы B-61-12.
Первый готовый к военному применению образец должен быть изготовлен в марте 2020 года, объявила Национальная администрация ядерной безопасности США, передает Defense News.
Бомба B-61-12 была разработана в рамках программы обновления американского ядерного арсенала. Она является управляемой и предназначена для использования на самолетах.
Такие бомбы заменят на вооружении B-61-3, -4 и -10, что позволит одновременно обновить устаревшее вооружение и сократить расходы на их обслуживание.
Команда из 12 независимых экспертов в течение трех лет изучала данные о новой бомбе. После этого B-61-12 наконец-то получила сертификат о соответствии всем стандартам министерства обороны США.
Бомба сертифицирована для базирования на стратегических бомбардировщиках B-52 и B-2, на истребителях F-15, F-16, F/A-18, а также на британских и немецких самолетах Tornado согласно с соглашениями НАТО.
Ожидается, что F-35 тоже будет сертифицирован для применения новой ядерной бомбы.
Подготовка к запуску производства на заводе Pantex в штате Техас начнется незамедлительно - в октябре 2018 года.
Примечательно, что незадолго до этого на заседании Совбеза ООН, членом которого являются США, обсудили проблемы ядерного оружия.
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