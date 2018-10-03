Нобелевская премия-2018: названы лауреаты по химии [ Редактировать ]
Лауреатами Нобелевской премии-2018 по химии стали Франсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Винтер "за разработку белков, которые решат проблемы человечества".
Об этом сообщает Нобелевский комитет.
Изобретение ученых заключается в разработке белков, которые решают химические проблемы человечества. Химики взяли за основу теорию эволюции и использовали те же принципы - генетические изменения и отбор.
Методы нынешних нобелевских лауреатов теперь разрабатывают на международном уровне. Это позволит человечеству сделать химическую промышленность более чистой экологически, выпускать новые материалы и устойчивое биотопливо, облегчать протекание болезней и спасать жизни.
Фрэнсис Арнольд провел первую направленную эволюцию ферментов - белков, которые катализируют химические реакции. Ферменты, произведенные с помощью такой направленной эволюции, используются для производства всего - от биотоплива до лекарственных препаратов.
Frances Arnold, awarded the 2018 #NobelPrize, conducted the first directed evolution of enzymes, which are proteins that catalyse chemical reactions. Enzymes produced through directed evolution are used to manufacture everything from biofuels to pharmaceuticals.@francesarnold pic.twitter.com/TGRxgjEHzv— The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 октября 2018 г.
Джордж Смит разработал метод, известный как фаговый дисплей, где бактериофаг - вирус, который заражает бактерии - может быть использован для разработки новых белков.
2018 #NobelPrize laureate George Smith developed a method known as phage display, where a bacteriophage – a virus that infects bacteria – can be used to evolve new proteins. pic.twitter.com/roX8uOFICe— The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 октября 2018 г.
Грегори Винтер использовал этот метод фаговых дисплеев для производства новых препаратов в области фармацевтики.
Sir Gregory Winter, awarded the #NobelPrize in Chemistry, has used phage display to produce new pharmaceuticals. Today phage display has produced antibodies that can neutralise toxins, counteract autoimmune diseases and cure metastatic cancer. pic.twitter.com/p5fOfo0DwJ— The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 октября 2018 г.
Фаговый дисплей производит антитела, способные нейтрализовать токсины, противодействовать аутоиммунным заболеваниям и вылечить метастатический рак.
Нобелевская неделя началась в столице Швеции Стокгольме 1 октября. Уже были названы победители премии по медицине.
5 октября назовут имя лауреата премии мира (эту премию объявляют в соседней Норвегии). 8 октября в Стокгольме назовут обладателя премии по экономике памяти Альфреда Нобеля.
Нобелевскую премию по литературе в 2018 году не будут вручать. Церемония награждения состоится традиционно 10 декабря - в день смерти Альфреда Нобеля.
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